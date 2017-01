Private aktører risikerer at tabe på nye regionsklinikker

Lægedækningsudvalget vil onsdag foreslå, at regionerne fremover får mulighed for at etablere regionsdrevne klinikker, uden at de udbydes til private sundhedsleverandører, som man skal i dag.



Det ærgrer Martin Geertsen (V), næstformand i Region Hovedstaden og medlem af Danske Regioners bestyrelse.



- Sundhedsvæsnet har ikke behov for, at vi nu begynder at løse lægemanglen, som popper op mange steder i Danmark, ved at bygge regionale sundhedspaladser som erstatning for de manglende praktiserende læger, siger han.



Forslaget er en del af Lægedækningsudvalgets anbefalinger til at sikre en bedre lægedækning i Danmark, da der er mangel på læger i yderområder.



I dag kan en region oprette en regionsdreven klinik for en periode på op til fire år, hvis man ikke kan finde praktiserende læger i et område. Opgaven skal dog tilbydes til private leverandører forinden.



Men opgaven er i gode hænder hos private aktører, påpeger Martin Geertsen, der mener, at forslaget strider mod de intentioner, regeringen fremlagde i regeringsgrundlaget i november.



- Vi skal i højere grad gøre brug af den ekspertise, som de private sundhedsleverandører har. Vi har set, at det er lykkedes at udbyde lægepraksisser til private, siger han.



Han foreslår, at det i stedet skal være mere smidigt og nemt for private aktører at byde ind på opgaverne. Tempoet for udbuddet af opgaverne skal kort sagt sættes op.



Venstre-politikeren undrer sig over, at Danske Regioners repræsentanter i Lægedækningsudvalget har været med til at fremsætte forslaget.



- Det har der ikke været konsensus om i Danske Regioners bestyrelse, forklarer han.



Udvalget foreslår også, at regionerne skal kunne drive klinikkerne i en længere periode end de nuværende fire år.



/ritzau/