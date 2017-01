Jeppe Kofod kalder EP-formandsvalg for udemokratisk

Den konservative Antonio Tajani er blevet valgt til ny formand for EU-Parlamentet på en udemokratisk manér.



Det mener Jeppe Kofod, der er medlem af EU-Parlamentet for Socialdemokratiet og næstformand for den socialdemokratiske S&D-gruppe.



"Socialdemokratiet ville have en åben proces. I stedet afgjorde blå blok det hele med en magtfordelingsaftale, der er blevet forhandlet på plads i nattens mulm og mørke," siger han.



Den konservative gruppe indgik en aftale med den liberale Alde-gruppe, der lød på, at Alde fik en del af sin politik gennemført, hvis de til gengæld støttede den konservative kandidat.



Jeppe Kofod retter især skytset mod De Radikale, som sidder i Alde-gruppen.



Morten Helveg Petersen og Jens Rohde er medlemmer af EU-Parlamentet for De Radikale.



"De lægger stemmer til Tajani, som har homofobiske holdninger, som er imod grønnere klimakrav, og som har et hovedansvar for Dieselgate-skandalen. Det er simpelthen ikke kønt at se på."



"De bytter deres værdier for fine poster, så simpelt er det," siger han.



Venstre sidder sammen med De Radikale i den liberale Alde-gruppe.



Her er medlem af EU-Parlamentet Morten Løkkegaard (V) glad for afstemningsresultatet.



"Den nye borgerligt-liberale koalition giver den liberale gruppe endnu flere muligheder for at forme det fremtidige Europa," siger han.



"Derfor er jeg særdeles godt tilfreds med valget af den konservative Antonio Tajani."



/ritzau/