Tyskland: Endelig mere klarhed om brexit

Ministrene i den tyske regering sætter sig onsdag sammen og finder frem til, hvordan Tyskland stiller sig i de kommende EU-forhandlinger om Storbritanniens exit fra unionen.



Det siger Tysklands udenrigsminister, Frank-Walter Steinmeier. Han glæder sig over, at der tirsdag "endelig" er kommet større klarhed over, hvilken slags aftale Storbritannien ønsker med EU.



Den britiske premierminister, Theresa May, løftede tirsdag eftermiddag en del af sløret for, hvad briterne går efter.



"Hun (Theresa May, red.) understreger, at hun ønsker et positivt og konstruktivt forhold, venskab med et stærkt EU. Det er godt," siger Frank-Walter Steinmeier ifølge nyhedsbureauet dpa.



Han understreger dog, at forhandlingerne med briterne først begynder, når Storbritannien har aktiveret EU-traktatens artikel 50 og dermed formelt indleder forhandlingerne om skilsmissen.



EU-præsident Donald Tusk skriver på Twitter, at de øvrige 27 medlemslande står samlet og klar til at forhandle med briterne, når de formelt har sat gang i exit-processen.



"Trist forløb, surrealistiske tider, men i det mindste mere realistisk udmelding om brexit," lyder det fra Tusk.



EU-Kommissionens særlige brexit-forhandler, Michel Barnier, skriver på det sociale medie, at hans prioritet i de kommende forhandlinger er at få "den rette aftale" for de resterende 27 medlemslande.



Tjekkiets minister med ansvar for EU-anliggender, Tomas Prouza, kalder Mays tale for "grundig". Men måske er briternes ønsker lige store nok.



"Storbritanniens plan synes en smule ambitiøs - så meget frihandel som muligt, fuld kontrol over immigration ... der bliver taget meget, men givet mindre," skriver han på Twitter.



/ritzau/