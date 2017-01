Minister varsler planer for kystsikring inden sommer

Regeringen vil inden sommerferien fremlægge nye planer for, hvordan man i fremtiden bedre kan løse opgaver med kystsikring.



Det varsler miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) efter et møde med Kommunernes Landsforening (KL) og flere berørte kommuner tirsdag.



- Landets kommuner efterspørger en mere helhedsorienteret kystsikring og klimatilpasning. Mange steder i landet er det svært at lave løsninger på tværs, hvis staten ikke har en koordinerende rolle.



På mødet fik ministeren mulighed for at høre om problemer fra en lang række kommuner. Nu starter han et arbejde, der begynder med tre borgermøder rundt om i landet.



- Derefter sætter vi gang i en meget kortfattet regeringsproces, og inden sommerferien er det vores forhåbning, at vi kan præsentere, hvordan det her skal håndteres fremadrettet, siger han.



Spørgsmålet om kystsikring har været til stor diskussion de seneste måneder. Flere borgmestre har meldt om store problemer lokalt, blandt andet når storme og andet uvejr har ført til forhøjet vandstand.



Blandt andet har flere kommuner kaldt på, at staten skal tage mere ansvar, mens også sagsbehandlingstiderne for kystsikringsprojekter har været kritiseret.



/ritzau/