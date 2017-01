Overblik: Her er Theresa Mays 12 brexitmål

Den britiske premierminister, Theresa May, udlagde i sin tale i Lancaster House i London de 12 punkter, hun og den britiske regering vil lægge vægt på, når Storbritanniens udtræden af EU skal forhandles.



1) (Om forhandlingsforløbet) "Vi vil levere klarhed og sikkerhed, hvor vi kan."



2) (Om lovgivningsarbejde) "At forlade EU vil betyde, at vores love bliver lavet i Westminster, Edinburgh, Cardiff og Belfast."



3) (Om den britiske union) "Et stærkere Storbritannien kræver, at vi styrker den dyrebare union mellem de fire nationer i Storbritannien."



4) (Om sammenhængskraften i Irland) "Vi vil komme med en praktisk løsning, der tillader opretholdelse af det fælles område mellem Nordirland og Den Irske Republik."



5) (Om immigration) "Brexit skal betyde kontrol med antallet af folk, der kommer til Storbritannien fra Europa."



6) (Om rettigheder) "Vi vil garantere rettigheder til EU-borgere, der bor i Storbritannien og britiske borgeres rettigheder i andre medlemslande så hurtigt, vi kan."



7) (Om arbejdsmarkedet) "Ikke bare vil vi beskytte arbejdernes rettigheder fra EU-reglerne - vi vil bygge videre på dem."



8) (Om europæisk handel) "Vi vil gå efter en modig og ambitiøs frihandelsaftale med EU."



9) (Om global handel) "Det er tid for Storbritannien at komme ud i verden og genfinde sin rolle som en stor, global handelsnation."



10) (Om videnskab og innovation) "Vi byder en aftale om at fortsætte samarbejdet med vores europæiske partnere om store videnskabelige, forskningsmæssige og teknologiske initiativer."



11) (Om antiterror og -kriminalitetsarbejde) "Vi vil fortsætte med at samarbejde tæt med vores europæiske allierede om udenrigs- og forsvarspolitik, selvom vi forlader selve EU"



12) (Om selve udtrædelsen) "Vi tror på, at en indfasningsmodel vil være i både Storbritanniens, EU's og medlemslandenes interesse.