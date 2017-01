Løkke håber på tæt forhold til Storbritannien efter exit

Selv om Storbritannien træder helt ud af EU, så skal de resterende lande i EU fortsat have et tæt forhold til landet.



Det siger statsminister Lars Løkke Rasmussen i Folketingets spørgetime:



- Vi vil gerne bevare Storbritannien så tæt på de øvrige 27 lande i EU som overhovedet muligt. Det land, der har meldt sig ud, må nu sige, hvilket forhold de ønsker til EU. Og så må Storbritannien aktivere artikel 50, siger Lars Løkke Rasmussen.



Han tilføjer, at den danske "attitude vil være samarbejdsorienteret".



- Vi har ikke besluttet, at Storbritannien skal forlade EU. Vi er kede af det, siger Lars Løkke Rasmussen.



/ritzau/