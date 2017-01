Liberal gruppe i EU-Parlamentet forkaster kandidatur

Formanden for den liberale gruppe i EU-Parlamentet, Guy Verhofstadt, har valgt at trække sig fra ræset om at blive den næste formand for EU-Parlamentet.



Gruppen, der politisk placerer sig midt i mellem den konservative og socialdemokratiske fløj, har valgt at støtte op om den konservative kandidat Antonio Tajani i stedet.



Dermed ser det foreløbig ud til, at vejen til sejr er banet for den 63-årige italiener.



- Vi har fået en aftale med et klart liberalt, proeuropæisk, borgerligt aftryk, siger Morten Løkkegaard, der medlem af EU-Parlamentet for Venstre og næstformand for Alde.



Aftalen indeholder blandt andet et øget fokus på sikkerhed og samarbejde mellem efterretningstjenester samt øget fokus på frihandel og effektivisering af det indre marked.



- Vi har fået en aftale med EPP, som til forveksling ligner vores eget program. Vi har fået stort set alt, hvad vi peger på, siger Morten Løkkegaard.



Aftalen begejstrer ikke Jeppe Kofod, der er medlem af EU-Parlamentet for Socialdemokratiet og næstformand for den socialdemokratiske S & D-gruppe.



Han havde håbet på, at Alde-gruppen ville støtte op om hans formandskandidat, Gianni Pittella.



- De støtter op om en kandidat, der er imod beskyttelse af whistleblowers, som har stemt imod højere klimamål, og som har set gennem fingrene med dieselgate i sin tid som kommissær, siger Jeppe Kofod.



Han kalder aftalen med EPP for udemokratisk.



- De bytter stemmer for poster i en klassisk politisk studehandel, der klapper magtfordelingen af bag lukkede døre. Det er dybt skuffende, siger han.



Morten Løkkegaard siger, at der er tale om det stik modsatte af en udemokratisk studehandel.



- Ifølge aftalen vil der glide magt tilbage til grupperne. Det er et skridt i retning af, at vi kommer mere ud i det fri igen, så der ikke fremover bliver indgået aftaler på møder mellem tre-fire mænd.



