Radiotavshed i sag om placering af ny politiskole

Relateret indhold Artikler

Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet undrer sig gevaldigt over, at der i øjeblikket intet sker i forbindelse med placeringen af en ny politiskole i Vestdanmark.



Det seneste møde i forligskredsen var 9. december sidste år.



Siden har der været helt stille fra justitsminister Søren Pape Poulsens (K) side.



Og umiddelbart er der intet nyt på vej.



- Jeg har ikke noget nyt at sige. Vi skal nok vende tilbage, når vi har noget fornuftigt at sige, siger Pape.



Det er lidt over et år siden, at politiforliget faldt på plads. Det var den daværende Venstre-regering, som sammen med blå blok og Socialdemokratiet indgik politiforliget.



Trekløverregeringen bestående af Venstre, Liberal Alliance og De Konservative ønsker at bygge en helt ny politiskole i Herning.



Et nybyggeri er Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet imod. DF og S ser hellere en ny politiskole oprettet i eksisterende bygninger.



/ritzau/