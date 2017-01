Bertel Haarder genopstiller alligevel til Folketinget

Først sagde han farvel, men nu vil han alligevel gerne tage en tur mere i manegen.



Venstres 72-årige veteran Bertel Haarder melder sig ifølge TV2 klar til at få sit navn på stemmesedlen ved næste valg til Folketinget.



Haarder, der har rekorden for gennem tiden at have siddet længst tid som minister, meldte ellers for halvanden måned siden ud, at hans tid som medlem af Folketinget snart var slut.



Det skyldtes statsminister Lars Løkke Rasmussens plan om at udnævne ham til generalkonsul i Flensborg.



Den plan blev forpurret, da rokaden mødte modstand i lokalområdet på grund af den nuværende generalkonsuls store popularitet.



Det er dog ikke lykkedes Haarders valgkreds at finde en ny kandidat siden det bebudede farvel, og derfor er der stadig plads til rekordholderen på listen.



- Det er lige blevet bekræftet igen. Så jeg er fortsat kandidat, siger Bertel Haarder til TV2.



Samtidig fortæller han, at han har det "rigtig godt" med at fortsætte i Folketinget frem for at skulle til Flensborg.



Haarder startede sin tid som medlem af Folketinget 9. januar 1975 og har siden bestridt ministerposter i flere forskellige borgerlige regeringer.



Blandt posterne er flere omgange som undervisningsminister, integrationsminister, indenrigs- og sundhedsminister og senest posten som kultur- og kirkeminister.



Den post bestred han frem til 28. november sidste år, hvor Venstre-regeringen blev udvidet med deltagelse af Konservative og Liberal Alliance. Det blev foreløbigt enden for Haarders rekordlange ministertid.



I stedet blev han tilbudt posten som generalkonsul i Flensborg, som han først takkede ja til men senere afviste på grund af modstanden, fordi han ikke ville skubbe den nuværende generalkonsul af pinden.



