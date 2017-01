Hollande til Trump: EU har ikke brug for råd udefra

EU har ikke brug for at få at vide fra udefrakommende, hvad unionen skal gøre. Sådan lyder den franske præsident François Hollandes svar på kritik fra USA's kommende præsident, Donald Trump.



"Europa vil være klar til at fortsætte det transatlantiske samarbejde. Men det vil være baseret på interesser og værdier," siger Hollande.



"Europa har ikke brug for råd udefra om, hvad vi skal gøre."



Bemærkningerne falder, efter at Trump i interview med den britiske avis The Times og tyske Bild beskrev sig selv som en stor fan af Storbritannien.



I interviewet bakker den kommende amerikanske leder fuldt op om de britiske vælgeres beslutning om at forlade EU.



Det såkaldte brexit "vil ende med at blive en god ting". Og der vil ifølge Trump snart komme en handelsaftale på plads mellem USA og Storbritannien, skriver nyhedsbureauet AFP.



EU's udenrigschef, Federica Mogherini, understreger imidlertid, at Storbritannien ikke kan indlede forhandlinger om en handelsaftale med USA, før briterne har forladt EU.



Samtidig forudser Trump, at flere lande vil forlade unionen. Det skyldes især presset mod EU fra flygtninge og migranter.



Den tyske udenrigsminister, Frank-Walter Steinmeier, sagde tidligere mandag, at de europæiske lande er forbløffede over Trumps bemærkninger.



Særligt har tyskerne bidt mærke i Trumps kritik af forbundskansler Angela Merkels flygtningepolitik.



Men også en bemærkning om, at Nato er "forældet", faldt mange for brystet ved mandagens EU-udenrigsministermøde i Bruxelles.



"Den kommende amerikanske præsidents udtalelser i et interview skabte, særligt her i Bruxelles, forbløffelse og ophidselse," sagde Steinmeier.



/ritzau/Reuters