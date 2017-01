Medier: May klar med 12-punktsplan for rent brud med EU

Theresa May vil præsentere en 12-punktsplan, når hun i sin mest betydningsfulde tale som britisk premierminister tirsdag løfter sløret for, hvordan Storbritannien vil forlade EU.



Det skriver flere britiske medier sent mandag.



Ifølge The Telegraph og Sky News vil May skære båndene til Den Europæiske Union hurtigt og helt. Briterne skal ikke efterlades "halvt inde, halvt ude".



I sin tale i Lancaster House i London for britiske topdiplomater vil Theresa May også bekræfte, at landet vil forlade det indre marked og muligvis også den europæiske toldunion som led i brexit.



"Vi vil ikke forsøge at holde på stumperne af et medlemskab, som vi forlader," vil Theresa May sige ifølge Sky News.



Hendes bemærkninger vil blive set som en direkte irettesættelse af de europæiske ledere, der gentagne gange har hævdet, at Storbritannien bliver nødt til at gå på kompromis med den frie bevægelighed, hvis landet ønsker fortsat medlemskab af det indre marked eller toldunionen.



"Vi søger ikke et delvist medlemskab af Den Europæiske Union eller noget, der vil efterlade os halvt inde og halvt ude," vil Theresa May fortsætte.



Ifølge The Telegraph vil premierministeren samtidig slå på, at Storbritannien uden for EU vil være en" stor, global handelsnation", der er "respekteret rundt omkring i verden og stærk, selvsikker og forenet hjemme".



Talen bliver ifølge britiske medier den hidtil mest detaljerede beskrivelse af, hvordan regeringen vil realisere resultatet af folkeafstemningen fra 23. juni.



May har sagt, at regeringen inden april vil udløse artikel 50 i Lissabon-traktaten om udmelding af EU. Derefter har briterne og EU to år til at forhandle detaljerne i skilsmissen på plads.



Theresa May vil i sin tale gøre det klart, at de fire principper, der kommer til at gælde under forhandlingerne med Bruxelles, vil være "sikkerhed og klarhed", "et stærkere Storbritannien", "et mere retfærdigt Storbritannien" og "et globalt Storbritannien".



Hun vil samtidig understrege, at 12-punktsplanen har ét samlet mål, som er et "nyt, positivt og konstruktivt partnerskab mellem Storbritannien og Den Europæiske Union".



De 12 punkter går blandt andet på at genvinde kontrol over grænserne og dermed indvandringen, bevare arbejdstagernes rettigheder og indgå store frihandelsaftaler.



"Vejen frem vil til tider være usikker, men brexit vil føre til en lysere fremtid for vores børn og børnebørn," vil Theresa May sige ifølge The Telegraph.



