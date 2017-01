Medie: Trump vil møde Putin i Reykjavi

Den kommende amerikanske præsident, Donald Trump, vil mødes med sin russiske præsidentkollega, Vladimir Putin, i Reykjavik. Det skriver den britiske avis Sunday Times.



Mødet i Islands hovedstad skal ifølge flere kilder, som Sunday Times har talt med, være Trumps første officielle møde med en statsleder og ske kun kort tid efter, at han er trådt til som præsident, skriver nyhedsbureauet AFP.



Trump forventes på mødet at vaske tavlen ren i forhold til Kreml. På det seneste har forholdet mellem Rusland og USA været særdeles anstrengt.



De amerikanske efterretningstjenester mener, at de russiske efterretningstjenester har hacket sig ind i Det Demokratiske Parti og forsøgt at påvirke valget i USA, hvilket russerne har pure afvist.



Ifølge unavngivne kilder som Sunday Times har talt med, skulle Putins lejr i Moskva have givet grønt lys til mødet i Reykjavik.



Mødeaftalen bliver dog afvist af Trumps kommende stab.



Sean Spicer der er kommende pressesekretær i Det Hvide Hus skriver således på Twitter, at historien fra The Sunday Times er "100 pct. falsk", det skriver det amerikanske medie The Hill.



Reykjavik er historisk set et vigtigt mødested for de to stormagter. Under den kolde krig mødtes den amerikanske præsident Ronald Reagan med den russiske præsident Mikhail Gorbarchev i byen.



Det var i 1986, hvor de to præsidenter satte hinanden i møde ved det karismatiske hus "Hofdi" i det centrale Reykjavik.



Den islandske udenrigsminister, Gudlaugur Thor Thordarson, siger, at han ikke kender til det omtalte møde i Reykjavik. Men understreger ifølge islandske medier, at Island vil være klar til at hjælpe, hvis det skulle blive aktuelt.



"Den islandske regering har ikke modtaget et spørgsmål om dette," siger han til mediet.



/ritzau/