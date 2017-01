Spionchef advarer Trump om skadelige snak

Den afgående CIA-direktør, John Brennan, udsteder søndag en advarsel til den kommende præsident i USA, Donald Trump.



Få dage før Trump indtager embedet, bliver republikaneren rådet til, at han ikke må fritage Rusland for dets rolle i sagen om lækkede efterretninger.



Desuden skal han passe på, hvad han udtaler sig om i offentligheden.



"Spontanitet er ikke noget, der beskytter nationale sikkerhedsinteresser. Så når han taler eller reagerer, så bare sørg for, at han forstår konsekvenserne, og at virkningen på USA kan være stor," lyder det i et interview med Fox News Sunday.



John Brennan uddyber videre, at det handler om amerikanske interesser og ikke "bare" om Donald Trump.



Udtalelserne bidrager til uenighederne mellem Trump og det amerikanske efterretningsvæsen for udenlandske efterretninger, CIA.



Trump beskyldte i sidste uge efterretningsmiljøet for at lække informationer om en udokumenteret rapport, der skulle indeholde kompromitterende informationer om Trump.



Det skulle efter sigende være samlet sammen af russerne.



På Twitter beskyldte den kommende præsident efterretningstjenesterne for at gøre bruge af metoder, som minder om Nazityskland.



Brennan sætter også spørgsmålstegn ved, hvilket budskab det sender til verden, hvis præsidenten ikke har tillid til landets egne efterretningstjenester.



Trump mødtes i sidste uge med en række efterretningstjenester. De viste ham et to sider langt sammendrag af de ubekræftede efterretninger, der er i omløb om den kommende præsident.



Det er dette dokument, som var omtalt i aviser og på tv. Efterretningerne har ifølge medierne været kendt af journalister og nogle politikere i Kongressen i månedsvis.



/ritzau/Reuters