Opdateret kl. 12.45 - Før jul vedtog regeringen sammen med stemmer fra Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet at ændre reglerne, så mulighederne for at tage mere end én uddannelse fremover er indskrænket.



Ændringen blev kendt som uddannelsesloftet.



Under en måned senere møder lovændringen imidlertid stor intern kritik fra Venstres folketingsmedlem Eva Kjer Hansen.



Så sent som for et år siden var hun minister i statsminister Lars Løkke Rasmussens (V) mindretalsregering.



I et indlæg på Facebook kommer hun med skarp kritik af lovændringen.



"Ændringen vil give en besparelse på 300 millioner kroner ud af et offentligt budget på over 1000 milliarder kroner. Det svarer til en tredjedel af en promille."



"Det er et meget lille økonomisk bidrag, der findes ved at indføre et loft over uddannelser. Signalværdien er til gengæld voldsom. I juledagene har jeg mødt et utal af unge mennesker, der bekymret har spurgt ind til konsekvenserne," skriver hun blandt andet.



Omkring 300 millioner kroner af de penge, den nye lov ventes at frigive, finansierer partiernes tidligere dagpengeaftale. 120 millioner kroner skal bruges på at styrke og skabe bedre kvalitet på uddannelserne.



Hun håber, at andre politikere vil indrømme, at det var en fejl, så der kan rettes op på det i 2017, skriver hun.



"Vores vigtigste råstof i Danmark er uddannelse. Vi har ikke brug for, at danskerne uddanner sig mindre. Tværtimod skal de uddanne sig mere. Og det bliver kun vigtigere i de kommende år."



"Tilbage står, at vi med denne begrænsning i det danske uddannelsessystem sender et underligt signal til de unge, der med rette er bekymrede for, om de får valgt rigtigt første gang," skriver Eva Kjer Hansen.



Regeringen har erkendt, at mange af de mest populære uddannelser blandt virksomhederne ikke er med på listen over undtagelser fra loven.



Undtagelserne sikrer, at man får lov til at læse videre, hvis der er efterspørgsel på arbejdskraft på området.



Derfor har uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V) lovet, at han vil granske området.



Han har tidligere kaldt det for "den mindst ringe" finansieringsmulighed.



/ritzau/