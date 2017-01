Socialdemokratiet ændrer holdning og støtter nu finansskat

Under formand Helle Thorning-Schmidt sagde Socialdemokratiet nej til en omstridt, europæisk finansskat. Nu siger partiet ja.



Det skriver Politiken lørdag.



Efter flere års intern debat i partiet er man nu klar til at støtte op om en af de mest omdiskuterede forslag, der fulgte i kølvandet på finanskrisen.



Socialdemokratiet vil stemme for et beslutningsforslag fra SF om at melde Danmark ind i den gruppe af EU-lande, der arbejder på at indføre en skat på handel med aktier, obligationer og andre finansielle transaktioner.



- Nu slår vi den socialdemokratiske position fast med syvtommersøm, siger EU-ordfører Peter Hummelgaard Thomsen (S) til Politiken.



Han kaldte det i 2011 "åndssvagt" og "surrealistisk", da S-R-SF-regeringen afviste ideen om en finansskat i EU.



Dermed tager Socialdemokratiet under Mette Frederiksen endnu et skridt væk fra den profil, som man havde under tidligere partileder Helle Thorning-Schmidt.



Samtidig lægger partiet afstand til de tidligere regeringspartnere i De Radikale.



Selv om et flertal i Folketinget i dag skyder forslaget ned, betyder et ja fra Socialdemokratiet, at en dansk tilslutning til finansskatten er tættere på. Også Enhedslisten og Alternativet støtter op om forslaget.



EU-Kommissionen foreslog i 2011 den såkaldte Tobin-skat. Den lyder på 0,1 procent af handler med aktier og obligationer og 0,01 procent af handler med derivater som optioner og futures.



Både De Radikale og blå blok er imod skatten.



/ritzau/