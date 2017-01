Hvis medarbejdere får lov til at bestemme over deres arbejdstid, får de mere arbejdsglæde.



Det viser den første måling af et pilotprojekt i Københavns Kommune med fleksibel arbejdstid, hvor medarbejderne løbende har mulighed for at forhandle om deres arbejdstid.



Det skriver Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i København i en pressemeddelelse.



Det er sundheds- og omsorgsborgmester i København Ninna Thomsen (SF), der har igangsat projektet i 2016. Og borgmesteren vil stille det som forslag til Borgerrepræsentationen, at de øvrige forvaltninger i kommunen også begynder forsøg med fleksibel arbejdstid.



- Vi er i forskellige livssituationer på forskellige tidspunkter i vores liv, og det smitter naturligt af på, hvor meget vi har mulighed for eller lyst til at arbejde.



- Det skal en arbejdsplads kunne imødekomme, og projektet her viser, at det faktisk kommer arbejdspladsen til gode, når medarbejderne får medbestemmelse over deres arbejdstid, siger Ninna Thomsen i pressemeddelelsen.



Pilotprojektet, der fortsætter frem til november, kører i et plejehjem, en hjemmeplejeenhed og en sygeplejeenhed.



Når projektet slutter, har Ninna Thomsen planer om at brede fleksibel arbejdstid ud i hele Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.



81 procent af medarbejderne i pilotprojektet vurderer i en spørgeskemaundersøgelse, at det har stor betydning for jobtilfredsheden, at de har mulighed for at aftale ændringer i deres arbejdstid.



13 procent af sygeplejerskerne har siden projektets begyndelse valgt at ændre i deres arbejdstid. Af sosu-medarbejderne er det syv procent.



Det er ikke kun i Københavns Kommune, at der er opbakning til at arbejde mindre. Hver fjerde dansker vil gerne give afkald på reallønstigninger, hvis de kan gå ned i arbejdstid. Det viser en undersøgelse foretaget af YouGov for Søndagsavisen.



/ritzau/