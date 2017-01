Senat vil kulegave mulig russisk indblanding i valg i USA

Efterretningsudvalget i det amerikanske senat oplyser fredag, at det vil kulegrave sagen om russisk spionage.



Det skriver nyhedsbureauet AFP.



Ifølge udvalget giver rapporter om den russiske regerings indblanding i præsidentvalget i USA "grund til dyb bekymring".



Undersøgelsen betyder, at embedsmænd fra både Barack Obamas afgående administration og fra den nye regering under Donald Trump kan blive tvunget til at vidne i sagen.



Både Demokraterne og Republikanerne bakker op om undersøgelsen.



Amerikanske efterretningstjenester mener, at den russiske præsident, Vladimir Putin, beordrede et skjult forsøg på at blande sig i det amerikanske præsidentvalg.



Det skete angiveligt for at øge Donald Trumps chancer for at vinde og skade hans modstander, Hillary Clinton.



Ifølge en rapport fra amerikanske efterretningstjenester frigivet 6. januar hackede russerne Det Demokratiske Partis computere og frigav oplysninger, der belastede Hillary Clinton.



- Vi vurderer med stor overbevisning, at de russiske efterretningstjenester GRU og FSB lækkede materiale, som de fik fra Demokraternes Nationale Komité, står der i rapporten.



Det skriver nyhedsbureauet Reuters.



I denne uge blev en rapport udarbejdet af en tidligere britisk efterretningsagent fra MI6 gengivet i flere amerikanske medier.



Rapporten indeholder angiveligt sprængfarlige - men ubekræftede - oplysninger om Trumps tætte forhold til Rusland.



Russerne skulle eksempelvis have forsøgt at påvirke Trump i mindst fem år ved blandt andet at tilbyde ham lukrative forretningsaftaler.



Samtidig skulle den russiske efterretningstjeneste FSB have sikret sig kompromitterende materiale om den kommende præsident. Herunder videomateriale af Trump i selskab med prostituerede i Moskva.



- Som en del af det tilsynsansvar, Senatets efterretningsudvalg har, mener vi, at det er afgørende at få en fuld forståelse for omfanget af, hvordan russerne har påvirket valget i USA, oplyser udvalget i en erklæring ifølge AFP.



Donald Trump, der bliver indsat som præsident 20. januar, har gentagne gange afvist beskyldninger om, at Rusland har hjulpet ham til en valgsejr.



