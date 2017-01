Trump kalder Clinton "skyldig som ind i helvede"

USA's næste præsident, Donald Trump, langer igen ud efter sin modkandidat ved præsidentvalget, demokraten Hillary Clinton.



Det sker, efter at det amerikanske justitsministerium har meldt ud, at de vil undersøge forbundspolitiet FBI's beslutning om at tage sagen om Clintons e-mails op sidst i valgkampen.



"Hvad brokker Hillary Clintons folk sig over i forhold til FBI," skriver Trump på Twitter.



"Hvis man ser på den information, de havde, skulle hun aldrig have haft lov til at stille op - skyldig som ind i helvede."



Clinton har efter valget sagt, at FBI's indblanding var en af grundene til hendes nederlag.



Det er Trump langtfra enig i.



"De var MEGET søde ved hende. Hun tabte, fordi hun førte kampagne i de forkerte stater - ingen entusiasme," skriver han på Twitter.



Under valgkampen beskyldte han ofte sin modkandidat for at have overtrådt loven, da hun brugte sin private e-mailkonto i sin tid som præsident Barack Obamas udenrigsminister.



Trump sagde i en debat i oktober, at hun "ville komme i fængsel", hvis han blev præsident. Senere har han dog afvist at ville gøre alvor af den trussel.



/ritzau/Reuters