Goldman Sachs-folk på vej til tops i politik uden kritik

Efter i flere år at blive kædet sammen med den finansielle krise er Goldman Sachs nu ved at rykke tilbage på den politiske scene i højere grad end nogensinde før.



Det skriver New York Times.



Den kommende Trump-regering tæller adskillige tidligere Goldman-topfolk. Det til trods for, at Donald Trump førte kampagne mod Wall Street samt hans massive kritik af senator Ted Cruz' relationer til Goldman og Hillary Clintons betaling for at holde taler for investeringsbanken.



Trumps udnævnelser af tidligere topfolk fra investeringsbanken modtager stort set ingen ingen kritik i USA. Tværtimod opfattes det som positivt, at dygtige folk kommer ind på den politiske scene, skriver avisen.



"Hvad end du tænker om dem som individer, så kan du ikke overleve som partner i Goldman Sachs, hvis du er dum, doven eller uprofessionel," udtaler Michael R. Bloomberg, tidligere borgmester i New York .



Goldman Sachs' topchef, Lloyd C. Blankfein, understreger, at de tidligere ansatte ikke kommer til at favorisere banken som offentligt ansatte.



"Opfattelsen af, at de vil tage til Washington og give os særbehandling, er forkert. Det modsatte er tilfældet. De vil ikke tjene i Goldman Sachs' interesse. De har deres egen karriere og omdømme at bekymre sig om," slår Blankfein fast overfor New York Times.



Donald Trump har hidtil udnævnt fem tidligere Goldman Sachs-ansatte som en del af den kommende regering.



/ritzau/FINANS