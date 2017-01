Thyra Frank: Jeg sagde med et glimt i øjet at jeg skrev af

Ældreminister Thyra Frank (LA) kalder det et usagligt angreb på hende, at Socialdemokratiet kræver en redegørelse om hendes tid som forstander på plejehjemmet Lotte.



I en bog fra 2010 forklarer Thyra Frank, at hun kopierede et andet plejehjems arbejdspladsvurdering for at slippe for de mange timers papirarbejde selv.



- Jeg synes ærligt talt, at Socialdemokraterne skulle tage at interessere sig mere for, hvordan vi nu og fremover sikrer, at vores ældre får en tryg og værdig alderdom i stedet for at bruge tid og kræfter på, hvad jeg har lavet og ikke har lavet på et plejehjem på Frederiksberg for 5, 10 og 15 år siden.



- Lad os nu komme videre, siger ældreminister Thyra Frank (LA) i en skriftlig kommentar til Ritzau.



Her giver Thyra Frank ikke noget svar på, hvorvidt hun står ved sine udtalelser om at have kopieret den lovpligtige arbejdspladsvurdering.



- De mange angreb på min person opfatter jeg som komplet usaglige. Og jeg har meget svært ved at se, hvorfor vi skal spilde vores tid på den her måde, skriver ministeren derimod.



- Skulle vi nu ikke i stedet trække i arbejdstøjet, droppe de politiske drillerier og koncentrere os om det, der er vores opgave; nemlig at give de ældre en tryg og værdig alderdom.



/ritzau/