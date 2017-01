EU-parlamentets liberale afviser italiensk protestparti

Europa-Parlamentets liberale gruppe har mandag aften afvist en anmodning om medlemskab fra den italienske Femstjernebevægelse.



Det siger den liberale gruppeformand, Guy Verhofstadt, i en pressemeddelelse.



"Jeg er kommet til den konklusion, at der ikke er tilstrækkeligt med garantier til at skubbe en fælles reformdagsorden for Europa fremad," siger Verhofstadt.



Han siger, at der er utilstrækkeligt fælles fodslag mellem de liberale og den fremadstormende italienske protestbevægelse til at gå videre med anmodningen.



"Der er grundlæggende forskelle på afgørende europæiske områder," siger Verhofstadt.



Tidligere mandag havde den danske EU-parlamentariker Morten Løkkegaard (V) også talt imod at lukke Femstjernebevægelsen ind i den liberale gruppe.



"Jeg har vanskeligt ved at forstå, hvad de vil. Der er centrale dele af det politiske spektrum, hvor de befinder sig stik modsat," siger han.



Femstjernebevægelsen vil have Italien ud af euroen. Det går direkte imod de politiske synspunkter hos Europa-Parlamentets liberale gruppe.



"De er imod euroen og frihandel og er på en lang række punkter direkte i modstrid med den liberale bevægelses hovedprioriteter," sagde Morten Løkkegaard.



Femstjernebevægelsens leder, Beppe Grillo, sagde søndag, at hans parti ville træde ud af den nuværende Gruppe for Europæisk Frihed og Demokrati.



Det er en gruppe i Europa-Parlamentet, der domineres af de britiske EU-modstandere fra Ukip.



Ukip var bannerfører på nej-siden, da Storbritannien i sommer besluttede sig for at forlade EU.



Beppe Grillo mener, at det er formålsløst at blive i en gruppe, hvor man ikke længere deler det samme politiske mål.



"De britiske parlamentsmedlemmer vil forlade EU-Parlamentet i næste valgperiode," siger Grillo.



"Indtil da vil de være fokuseret på de beslutninger, der kommer til at definere den britiske, politiske fremtid," siger han.



