EU-Kommissionens nye tyske næstformand, Günther Oettinger, undskylder endnu engang, at han i en tale sidste år slyngede om sig med nedsættende udtalelser.



Det siger han mandag aften under en høring i Europa-Parlamentet i Bruxelles.



Her spørger tre udvalg ind til Oettingers holdninger og kvalifikationer, efter at EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, har forfremmet ham.



"Jeg vil gøre det klart, at det ikke er og ikke var min hensigt at såre nogen," siger Oettinger.



I en tale til erhvervsfolk i Hamborg i oktober kaldte Oettinger blandt meget andet kinesere for "skævøjer".



Han talte også nedsættende om blandt andre homoseksuelle.



"Jeg beklager, hvad jeg sagde dengang," siger Oettinger.



Men Oettingers nye bodsgang formilder ikke parlamentets grønne gruppe, der afviser at støtte forfremmelsen af Oettinger.



Den omstridte tysker er også kommet i modvind, efter at han i maj sidste år fløj fra Bruxelles til Ungarn om bord på et privatfly.



Flyet ejes af den tyske lobbyist Klaus Mangold med tætte bånd til Rusland.



Juncker har nu forfremmet Oettinger til budgetkommissær og næstformand.



Det er sket, efter at den bulgarske EU-kommissær, Kristalina Georgieva, er stoppet for i stedet at blive administrerende direktør i Verdensbanken.



/ritzau/