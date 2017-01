Endnu en bilfabrikant gør som Donald Trump ønsker

General Motors is sending Mexican made model of Chevy Cruze to U.S. car dealers-tax free across border. Make in U.S.A.or pay big border tax! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3. januar 2017

Den italiensk-amerikanske bilkoncernen Fiat Chrysler vil investere én milliard dollar i USA og dermed skabe 2000 nye arbejdspladser.Det meddeler selskabet søndag ifølge AFP forud for næste uges store bilshow i Detroit.Investeringen på godt syv milliarder kroner er øremærket to fabrikker i Michigan og Ohio inden 2020.USA's kommende præsident, Donald Trump, har længe haft et horn i siden på de store bilfabrikanter. Han kritiserer dem for at investere i fabrikker i Mexico.Trump førte valgkamp på løfter om at skabe arbejdspladser i de amerikanske delstater, som har mistet mange industrijob de seneste årtier.Tidligere på ugen kom han på Twitter med vrede udfald mod General Motors og japanske Toyota."General Motors sender mexicansk fremstillede modeller af Chevy Cruze over grænsen til amerikanske bilforhandlere. Få dem fremstillet i USA eller betal en høj grænseskat," hed det i et tweet fra Trump.Toyota fik samme besked, efter selskabet havde meldt ud, at det vil bygge endnu en fabrik i Mexico.Ford, USA's næststørste bilfabrikant efter GM, meddelte tirsdag, at det dropper at bygge en ny fabrik i Mexico til 11,5 milliarder kroner.I stedet vil Ford investere fem milliarder kroner i at udvide en eksisterende fabrik i Michigan og skabe 700 nye arbejdspladser.Ford forklarede kovendingen med, at det var en tillidserklæring til den kommende præsidents økonomiske politik.Fiat Chrysler er indtil videre undsluppet Trumps vrede.Men senere denne måned begynder selskabet at importere Jeep Compass-modeller fra en fabrik i Mexico.Andre af branchens giganter er kommet kritik i forkøbet med meldinger om at være fleksible, når Trump tiltræder, og en ny æra i amerikansk politik begynder 20. januar."Vi er pragmatiske. Vi vil tilpasse os enhver situation," sagde Charles Ghosn, topchef for Renault-Nissan, søndag./ritzau/