K: Ubehøvlet af De Radikale at ønske dyrere boligskat

Det møder ikke overraskende konservativ modstand, at De Radikale med Morten Østergaard i spidsen vil beskatte de dyreste boliger hårdere.



De Radikales leder opfordrer lørdag sine kolleger i Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti til at bakke op om et forslag, der hæver skatten for ejere af boliger til en værdi af mere end fem millioner kroner.



Og sikkert er det, at han ikke får opbakning fra De Konservative:



"Det er ufatteligt, at Socialdemokraterne og De Radikale nu igen lægger op til højere boligskatter," siger partiets gruppeformand, Mette Abildgaard.



"Det er nærmest ubehøvlet, når danskernes boligskatter i forvejen er næsten fordoblet bare siden 2001 og nu er i omegnen af hele 45 mia. kr.," siger hun.



Sidste år foreslog V-regeringen, at der skulle betales én procent i ejendomsværdiskat af den del af boligens værdi, der ligger over seks millioner kroner.



Men De Radikale mener, at grænsen i stedet skal gå ved fem millioner kroner. Flere boligejere vil dermed komme til at betale en højere skat, som partiet vil skrue op på 1,2 procent. Forslaget er fremlagt i Jyllands-Posten.



Med de nye og mere præcise ejendomsvurderinger ville det ramme knap 81.000 ejerboliger. Det skønner Skatteministeriet. I dag afregnes den høje skatteprocent i blot 15.000 ejerboliger.



Morten Østergaard foreslår samtidig, at de dyreste boliger til mere end ti millioner kroner ikke skal have nedsat deres vurdering fuldt ud med 20 procent, sådan som V-regeringen lagde op til.



De Radikale mener, at nedslaget højst må udgøre to millioner kroner.



Både S og DF har meldt sig positive over for forslaget, som K lover at "kæmpe indædt imod".



"Det er en topskat på boliger, og det er ikke retfærdigt. Vi har i stedet brug for et helt nyt og enkelt skattesystem uden formueskat eller topskat på boliger," siger Mette Abildgaard.



/ritzau/