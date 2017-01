Trump sætter deadline for plan til kampen mod hacking

Den kommende amerikanske præsident, Donald Trump, siger i en udtalelse ifølge nyhedsbureauet Reuters, at han har holdt et konstruktivt møde med chefer for de amerikanske efterretningstjenester.



Han tilføjer, at han inden for 90 dage vil have udarbejdet en plan for bekæmpelse af hackerangreb. Trump insisterer på, at hackerangreb, som blev udført under valgkampen i USA, ikke havde nogen betydning for resultatet af valget.



Han afviser, at Rusland er det eneste land, som kan have stået bag disse angreb.



Trump havde forud for mødet med efterretningscheferne kaldt striden om de russiske hackerangreb for en heksejagt.



"Her er der tale om en politisk heksejagt," sagde Trump til avisen The New York Times.



Trump siger, at "Rusland, Kina og andre lande samt grupper og privatpersoner ønsker at angribe amerikanske institutioner - deriblandt det demokratiske partis Nationale komité.



"Hackerangrebene under valgkampen havde absolut ingen indvirkning på valgets udfald," siger han videre.



Ved en senatshøring torsdag forklarede chefen for Den Nationale Efterretningstjeneste, James Clapper, at han havde en meget stor tiltro til, at efterretningstjenesternes undersøgelser af den påståede russiske hacking er korrekte.



Anklagerne går på, at de russiske efterretningstjenester GRU og FSB skal have hacket sig ind i Det Demokratiske Parti. I to år skal de have udnyttet huller i computersystemerne, ligesom de skal have afluret kodeord.



De amerikanske efterretningstjenester siger, at de har identificeret de agenter, som udførte hackerangrebene og lækkede oplysningerne til Wikileaks.



Rusland afviser at have stået bag den omfattende hacking.



/ritzau/Reuters