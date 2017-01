De Radikale vil beskatte dyre boliger hårdere

De dyreste boliger skal beskattes hårdere, end V-regeringen lagde op til. Det mener De Radikales leder, Morten Østergaard, som præsenterer et konkret forslag.



Han opfordrer samtidig Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti til at danne en fælles alliance mod regeringen. Det skriver Jyllands-Posten lørdag.



- Vi tre partier har en fælles interesse i at sige til regeringen, allerede før forhandlingerne går i gang, at et nyt boligskattesystem skal have en bedre social balance, end Venstre spillede ud med, siger Morten Østergaard.



Sidste år foreslog V-regeringen, at der skulle betales 1 procent i ejendomsværdiskat af den del af boligens værdi, der ligger over 6 millioner kroner.



De Radikale mener, at grænsen i stedet skal gå ved 5 millioner kroner. Flere boligejere vil dermed komme til at betale en højere skat, som partiet vil skrue op på 1,2 procent.



Med de nye og mere præcise ejendomsvurderinger ville det ramme knap 81.000 ejerboliger. Det skønner Skatteministeriet. I dag afregnes den høje skatteprocent i blot 15.000 ejerboliger.



Morten Østergaard foreslår samtidig, at de dyreste boliger til mere end 10 millioner kroner ikke skal have nedsat deres vurdering fuldt ud med 20 procent, sådan som V-regeringen lagde op til.



De Radikale mener, at nedslaget højst må udgøre 2 millioner kroner.



- Vi er enige i retningen, men vi har ikke lagt os fast på beløbsgrænser og procentsatser endnu, siger finansordfører Benny Engelbrecht (S) til Jyllands-Posten.



Dansk Folkeparti støtter, at boligskatten øges for de dyreste boliger. Men "jeg vil ikke på stående fod sige ja eller nej til, hvor niveauerne lige skal ligge", siger finansordfører René Christensen (DF).



Regeringen har bebudet, at den i starten af det nye år vil fremlægge et "justeret forslag" om en ny boligbeskatning.



Det nuværende forslag er udarbejdet, mens Venstre sad alene i regering. Det mødte modstand fra eksempelvis De Konservative. De krævede, at beskatningen af de dyreste boliger skulle mildnes markant.



/ritzau/