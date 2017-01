Den amerikanske kongres har ved en afstemning fredag bekræftet, at Donald Trump er vinder af præsidentvalget i USA.



Ved en afstemning blev valgkollegiets afstemning sidste år godkendt.



- Donald Trump fra New York har modtaget 304 stemmer til sit kandidatur, mens hans demokratiske rival, Hillary Clinton, fik 227 stemmer, erklærede vicepræsident Joe Biden efter optællingen var overstået.



Biden tilføjede, at den officielle optælling var tilstrækkeligt grundlag for, at Trump og hans kommende vicepræsident, Mike Pence, kan tages i ed den 20. januar.



- Resultaterne fra valgmandskollegiet er på plads. Donald J. Trump bliver den 45. præsident i USA, erklærer formanden for Repræsentanternes Hus, Paul Ryan, i et tweet.



Optællingen er normalt en formalitet flere uger efter valgmandskollegiet har afgivet deres stemmer, men det var ikke uden drama, da mindst tre personer protesterede, da Biden læste resultatet højt. De, der protesterede, blev hurtigt fjernet.



Det var en række medlemmer af det demokratiske parti, som havde valgt at gennemføre en overvejende symbolsk gestus i den republikansk dominerede kongres.



Stemmerne fra et valgmandskollegium, der er sammensat af 538 valgmænd fra de 50 amerikanske delstater, åbnes altid ved den første samling i Kongressen efter et præsidentvalg.



Dette anses normalt for at være en formalitet, men på grund af den omstridte valgkamp fik ritualet på flere måder en særlig betydning fredag.



Flere kongresmedlemmer gav udtryk for tvivl om, hvorvidt valgmandsstemmerne havde tilstrækkelig legitimitet.



To republikanske valgmænd stemte på en anden end Trump.



