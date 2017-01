Trump vil kræve at Mexico betaler for grænsemur senere

Relateret indhold Artikler

USA's kommende præsident, Donald Trump, skriver i et tweet, at de penge, som USA bruger på at bygge en mur ved grænsen til Mexico, skal tilbagebetales af Mexico senere.



CNN kunne ellers tidligere berette, at Trump var på vej til at svigte et af sine mest markante løfter under valgkampen: at lade Mexico betale for en mur, der skal forhindre latinamerikanere i at komme ulovligt ind i USA.



Altså at det var Mexico, som i første omgang skulle betale for arbejdet med at opføre en mur. Det har Mexicos præsident og regering pure afvist.



"De uærlige medier har ikke rapporteret, at ethvert pengebeløb, der bruges på at bygge Den Store Mur (af hensyn til at gøre det hurtigt) vil blive tilbagebetalt af Mexico senere," skriver Trump i sit tweet.



Ifølge CNN har Trumps overgangshold, der forbereder hans indtog i Det Hvide Hus, over for ledende republikanere i Kongressen "signaleret", at Trump foretrækker at finansiere projektet med statslige bevillinger.



"Det vil være et brud på et nøgleløfte under kampagnen, da Trump gentagne gange sagde, at han ville tvinge Mexico til at betale for opførelsen af muren langs grænsen," konstaterede CNN.



Men nu kommer så det nye tweet fra Trump lidt over middag fredag dansk tid, hvor Trump lader forstå, at muren i første omgang skal betales af amerikanske skatteborgere, men at han senere vil opkræve pengene af Mexicos regering.



Republikanske politikere forventer ifølge CNN opbakning fra Demokraterne i Kongressens to kamre, Senatet og Repræsentanternes Hus, til at finde de nødvendige penge til projektet.



De understreger, at da loven om på et tidspunkt at bygge et bolværk af beton mellem USA og Mexico i 2006 blev vedtaget, skete det med opbakning fra både Barack Obama og Hillary Clinton. De sad dengang begge i Senatet.



/ritzau/