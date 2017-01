Kampfly-kender: Trump har intet alternativ til F-35-fly

Relateret indhold Artikler Pleasure.dk

Når den kommende amerikanske præsident, Donald Trump, i flere tweets har sået tvivl om USA's indkøb af kampflyet F-35, forsøger han blot at presse leverandøren Lockheed Martin på prisen.



Det kan ende med at blive en fordel for Danmark, som også vil bruge milliarder på at købe 27 F-35-kampfly.



Det vurderer Andreas Krog, som er kender i indkøb af kampfly og redaktør på nytkampfly.dk.



"Trumps tweet kan faktisk gå hen og blive en trumf i baghånden på den general, som skal forhandle prisen på de næste fly, hvor Danmark skal have ti fly med," siger Andreas Krog.



Danmark skal have de 27 fly leveret over flere omgange mellem 2021 og 2026. Forhandlingerne om den næste levering af kampfly skal netop til at begynde, og Danmark skal altså have ti fly fra den næste levering.



Trumps meldinger på Twitter har vakt opsigt i forligskredsen, som tæller Venstre, Konservative, Socialdemokratiet, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre, bag de dyrt indkøbte fly.



Men politikerne bør tage det roligt, siger Andreas Krog.



"Der er ingen grund til at være nervøse, fordi det er helt urealistisk, at Trump vil aflyse F-35’eren. Der er ikke noget alternativ, fordi det er det eneste femte generationsfly i Vesten," siger han.



Teknologien i et femte generationskampfly er langt mere avanceret end i ældre generationer. I F-35'eren er radarsignaturen reduceret, så flyet er langt sværere for en modstander at opdage.



"Hvis Trump vælger at indkøbe færre fly end de 2500, vil det være så mange år ud i fremtiden, at det ikke vil påvirke Danmarks forholdsvis lille indkøb, som jo er overstået på ganske få år."



Den anslåede købspris for de 27 kampfly er 20 milliarder kroner. Oveni kommer 36,4 milliarder kroner, som over 30 år er til udvikling, drift og indlagte risici.



