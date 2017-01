Ministre: Reformer skal holde opsving i live

På lang sigt er vi alle døde. Sådan lyder et berømt citat fra økonomen John Maynard Keynes om økonomers forkærlighed for at se tingene i det meget lange perspektiv.



Og netop spørgsmålet om tidshorisont er afgørende for at forstå, hvorfor regeringen mener, at der er behov for reformer, der får flere af de 800.000 danskere på offentlig forsørgelse ind på arbejdsmarkedet.



Det forklarer finansminister Kristian Jensen (V) til Politiken, efter at flere topøkonomer har udtalt, at der ikke er behov for store reformer.



En af de økonomer er professor Nina Smith fra Aarhus Universitet.



"Hold nu op med at tro, at der er en masse at hente i de 800.000. Det er der ikke. Hvis arbejdsudbuddet skal øges, så skal det hentes blandt de stærke på arbejdsmarkedet," siger hun til Politiken.



Smith udtaler sig, efter at hun har offentliggjort en forskningsartikel om emnet i tidsskriftet Samfundsøkonomen.



Men finansministeren mener altså, at der fortsat er behov for politik, der får flere ind på arbejdsmarkedet.



"Nina Smiths tilgang er, at når økonomien ser ud til at være holdbar, hvis man spoler frem til 2080, så behøver vi ikke gøre mere nu og her," tilføjer finansministeren.



"Jeg har ikke samme sorgløse tilgang til, at bare verden hænger sammen i 2080, så kan jeg være ligeglad nu og her. Jeg har en forpligtelse til, at det opsving, der er på vej, bliver holdbart og varer ved i flere år."



Nina Smith er dog langt fra alene om at påpege, at den danske økonomi er holdbar uden flere reformer.



Samme budskab kommer fra overvismand Michael Svarer, tidligere overvismand Hans Jørgen Whitta-Jacobsen og økonomiprofessor Bo Sandemann Rasmussen, der alle udtaler sig til Jyllands-Posten.



Økonomerne afviser, at man kan sammenligne den nuværende situation med perioden op til finanskrisen, hvor økonomien var overophedet. Det var ellers netop, hvad statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) gjorde i sin nytårstale.



"Så ramte dem økonomiske krise pludseligt og hårdt. Danmark blev fattigere. Arbejdsløsheden steg," sagde statsministeren.



Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll (LA) fastholder ifølge Jyllands-Posten, at det haster med flere reformer.



"Opsvinget ender med en ordentlig maveplasker, hvis ikke vi sørger for, at der er det arbejdsudbud, der er nødvendigt," siger han til avisen.



/ritzau/