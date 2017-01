Trump vælger tidligere senator som efterretningsleder

USA's kommende præsident, Donald Trump, har valgt den tidligere senator Dan Coats som direktør for den nationale efterretningstjeneste, siger en højtstående kilde tæt på magtoverdragelsen i Washington ifølge Reuters.



Den officielle meddelelse om Trumps valg ventes senere på ugen.



Den 73-årige Coats var senator fra Indiana fra 1989 til 1999 og igen fra 2011 til den 3. januar i år.



Inden han blev medlem af Senatet var Coats medlem af Repræsentanternes Hus op gennem 1980'erne.



Da Coats forlod Senatet i 1999 blev han USA's ambassadør i Tyskland - fra 2001 til 2005.



En talsmand for Trump, afviser torsdag rapporter om, at den kommende leder af landet vil lave om på de amerikanske efterretningstjenester. Kort forinden havde Trump erklæret sig selv for at være "en stor fan" af efterretningsvæsnet.



Udmeldingerne kommer efter, at Trump i en periode har været stærk skeptisk over for CIA-rapporter om, at Rusland med hackerangreb forsøgte at hjælpe ham til at sejre over demokraten Hillary Clinton i valgkampen.



Politiske iagttagere siger, at mange medlemmer af Kongressen - både demokrater og republikanere - ser på Rusland med meget kritiske øjne.



Trumps rosende ord om den russiske præsident Vladimir Putin og hans nedtoning af spændingerne mellem Rusland og USA vil derfor møde kritik i store dele af Kongressen.



Trump skal selv briefes af efterretningstjenesterne fredag.



Direktøren for Den Nationale Efterretningstjenesten, James Clapper, siger, at han aldrig har set "en mere aggressiv eller mere direkte kampagne med henblik på at påvirke vores valg end Ruslands aktiviteter i 2016".



/ritzau/Reuters