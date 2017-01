Kammeradvokat mister sit monopol i staten

Kammeradvokaten kan miste sit monopol siden 1936 på statslige sager. Regeringen udbyder således juridiske opgaver i Forsvars-, Udenrigs-, Sundheds- og Økonomiministerierne, så sagerne fra nytår kan føres af andre advokater.



Det oplyser minister for offentlig innovation, Sophie Løhde, (V) til Folketingets retsudvalg.



Finansministeriet har analyseret Kammeradvokatens arbejde i samarbejde med tre ministerier.



Derfor udbydes erstatnings- og forsikringssager i Ankenævnet for Patientforsikring, forsvarets udbud i Materiel- og Indkøbsstyrelsen samt sager om arbejdsskader og sygedagpenge ved Ankestyrelsen.



Samtidig kan andre advokatfirmaer kæmpe med Kammeradvokaten om at yde Udenrigsministeriet retlig bistand ved EU-udbud om ulandsbistand.



Kammeradvokaten har hidtil ført alle statens såkaldte grundlovssager. I april 1998 fik firmaet ret ved Højesteret med stemmerne 11-0 i, at Maastricht-traktaten ikke stred mod grundloven.



I marts 2010 vandt firmaet også i Højesteret. Dommerne afviste med stemmerne 9-0, at 25 sagsøgere kunne sagsøge statsministeren for grundlovsbrud, fordi Danmark deltog i Irak-krigen uden FN-mandat.



Kammeradvokatens nye vilkår gælder fra 1. januar 2018. Trekløver-regeringen varslede de nye tider i sit regeringsgrundlag med disse ord:



"Særligt vil vi udbyde ramme-aftaler med flere leverandører og geografisk opdelte kontrakter".



Kammeradvokaten er landets tredjestørste advokatfirma. I 2015 betalte staten 385 millioner kroner til firmaet for juridiske ydelser i en "storkundeaftale".



I oktober 2014 aftalte Finansministeriet, at Kammeradvokaten skulle lave overslag over sine salær og fakturere opgaverne hver måned. Aftalen åbnede også for, at staten i visse tilfælde kunne bruge andre advokatkontorer.



Finansministeriet forbereder nye analyser, som skal gentænke, hvordan staten får juridisk bistand.



/ritzau/