Befolkningen afviser højere pensionsalder

Der er tilsyneladende ikke opbakning i befolkningen til at hæve pensionsalderen mere, end det allerede er aftalt.



Det viser en meningsmåling foretaget af Gallup for Berlingske. Her svarer 56 pct. af de adspurgte, at pensionsalderen for raske bør være lavere end 68 år i fremtiden.



Kun 26 pct. mener, at den bør være højere.



Regeringen har ellers planer om at bede dem, der kan, om at blive lidt længere på arbejdsmarkedet, står der i regeringsgrundlaget.



"Hvis vi, der har kræfterne, bliver lidt længere på jobbet, kan vi give et rigere Danmark videre til vores børn," sagde statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i sin nytårstale.



Men det er altså ikke noget, befolkningen er interesseret i.



LO's formand, Lizette Risgaard, tolker ifølge Berlingske tallene som et udtryk for, at folk ikke føler sig godt nok rustet til de flere år på arbejdsmarkedet.



"Regeringen bør tage befolkningens bekymring alvorligt og komme i gang med de nødvendige tiltag for at imødegå den bekymring," siger hun til Berlingske.



Gallup-målingen er baseret på webinterview med 1037 repræsentativt udvalgte vælgere landet over.



/ritzau/