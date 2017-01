Efterretningschefer vidner om spionanklager mod Rusland

Torsdag vil cheferne for de amerikanske efterretningstjenester vidne i Kongressen om de russiske spionanklager.



Cheferne for National Intelligence og National Security Agency (NSA) vil forklare nærmere, hvordan russiske spioner angiveligt har påvirket den amerikanske valgkamp.



Det skriver nyhedsbureauet AFP.



Der er fuld åbenhed i Kongressen, og det ventes derfor, at offentligheden vil få en større indsigt i den påståede hacking, når James Clapper fra National Intelligence og Michael Rogers fra NSA udtaler sig i den betændte sag.



Russerne har angiveligt hacket sig ind i Det Demokratiske Parti og stjålet fortrolige oplysninger, som de herefter skal have videregivet til flere medier.



De amerikanske myndigheder har siden delagtiggjort offentligheden i deres undersøgelser af sagen. De har blandt andet konstateret, at mere end 1000 medlemmer af Det Demokratiske Parti er blevet angrebet af hackere.



Derudover skriver de i en 13 sider lang rapport, at det er de to russiske efterretningstjenester FSB og GRU, der i mere end to år har angrebet Demokraterne.



Russernes angreb på Demokraterne er blevet døbt "Grizzly Steppe".



Det har får den amerikanske præsident, Barack Obama, til at hjemsende 35 russiske diplomater.



Den kommende amerikanske præsident, Donald Trump, har været mere tilbageholden i forhold til rapportens oplysninger.



Han har udtalt, at "det er på tide at komme videre".



Han har også flere gange udskudt det møde, han skulle have med efterretningstjenesterne om deres rapport.



Rusland har nægtet at stå bag hackerangrebet.



Ruslands præsident, Vladimir Putin, har samtidig afvist at gengælde hjemsendelsen af de russiske diplomater.



/ritzau/