Regeringen mørklægger centrale tal om Nordsøolien

Regeringen mørklægger centrale tal for olieselskabernes forventede fremtidige indtægter fra Nordsøolien. Det skriver Berlingske Business.



Efter en "revurdering" af tavshedspligten vil Skatteministeriet således ikke længere offentliggøre skøn over den andel af statens samlede indtægter, der stammer fra Dansk Undergrunds Consortium (DUC).



DUC står for langt størstedelen af den danske produktion af olie og gas. Den danske stat ejer gennem Nordsøfonden en femtedel. Resten ejes af A.P. Møller - Mærsk, Shell og Chevron.



Det seneste skøn af DUC's samlede indtægter frem mod år 2042 stammer fra 2011. Enhedslisten skatteordfører, Rune Lund, bad derfor om en opdatering i 2016.



Men det ønske blev afvist. Skatteministeriet forklarede efterfølgende, at det i forbindelse med besvarelsen af spørgsmålet havde "foretaget en fornyet faglig vurdering af omfanget af tavshedspligten":



"Den fornyede vurdering skyldes ikke lovændringer. Der er alene tale om en revurdering af omfanget af skattemyndighedernes særlige tavshedspligt i forhold til den konkrete forespørgsel," lød svaret ifølge Berlingske Business.



Revurderingen kommer under de nuværende forhandlinger om fremtiden for det vigtige Thyra-felt i Nordsøen, som foregår mellem regeringen og Mærsk, der opererer oliefelterne.



Enhedslisten har i mange år har været kritisk over for statens aftale med Mærsk om Nordsøolien. Rune Lund undrer sig over, at mørklægningen er sket under de nuværende forhandlinger.



"Jeg kan konstatere, at den revurdering af tavshedspligten er kommet, efter at Mærsk i begyndelsen af april 2016 fremsatte trusler om at lukke Tyra-platformen. Det forekommer mig som en meget påfaldende timing. Det er helt uklart, hvad denne revurdering bygger på ud over, at regeringen ønsker at mørklægge disse tal," siger han blandt andet til Berlingske Business.



Mørklægningen vækker også undren hos offentlighedsrådgiver og tidligere forskningschef på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Oluf Jørgensen.



"Min vurdering er, at Skatteministeriet ikke kan nægte Folketinget oplysninger om et skøn over de fremtidige indtægter fra Nordsøolien," siger han til Berlingske Business.



Oluf Jørgensen henviser til en ændring af skatteforvaltningsloven for et par år siden. Den betød, at de årlige skattepligtige indkomster og skattebetaling for selskaber skal offentliggøres.



Offentlighedsrådgiveren mener, at det mest oplagte vil være, at Folketingets Præsidium tager sagen op.



