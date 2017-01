Medier: Karrierediplomat bliver ny britisk EU-ambassadør

Den britiske premierminister, Theresa May, vil om kort tids udnævne karrierediplomaten Tim Barrow som Storbritanniens nye EU-ambassadør, skriver avisen The Financial Times og flere andre medier.



Der er ingen officielle kommentarer til medierapporterne.



Storbritanniens afgående EU-ambassadør, Ivan Rogers, meddelte tirsdag, at han træder tilbage uden at angive nogen grund.



Rogers fremsætter dog onsdag hård kritik af Mays regering og siger, at end ikke højt placerede embedsmænd har nogen viden om, hvad den britiske regerings forhandlingsmål er i forhold til briternes udtræden af EU.



/ritzau/Reuters