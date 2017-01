Britisk EU-ambassadør om exit: Svært at få godt forhandlingsresultat

Storbritanniens afgående EU-ambassadør, Ivan Rogers, kritiserer sit lands regering i et brev til kolleger, rapporterer BBC.



Rogers skriver, at end ikke højt placerede embedsmænd har nogen viden om, hvad den britiske regerings forhandlingsmål er i forhold til briternes udtræden af EU.



Han opfordrer sine kolleger til at stå frem og sige deres mening til magthaverne, selv om disse ikke ønsker at høre den.



"Jeg håber, at I vil støtte hinanden i de svære situationer, hvor I er tvunget til at fremføre budskaber, som man ikke vil, men må høre," skriver Rogers ifølge BBC.



Rogers konstaterer, at EU har flere erfarne forhandlere end Storbritannien, og at det derfor bliver svært at få et gunstigt resultat ved forhandlingsbordet - set med britiske øjne.



Rogers, som har siddet på posten siden november 2013, har ikke givet nogen forklaring på sit overraskende farvel, som han offentliggjorde tirsdag.



May har lovet briterne, at processen sættes i gang senest med udgangen af marts i år.



Inden Rogers drog til Bruxelles var han premierminister David Camerons rådgiver i udenrigsspørgsmål. Han har også arbejdet for banken Citigroup.



Umiddelbart før det seneste topmøde mellem de 28 stats- og regeringschefer i EU var den nu afgående ambassadør ude med en opsigtsvækkende melding.



Han sagde, at det kan tage helt op til ti år at forhandle en brexit-handelsaftale på plads.



/ritzau/