Dansk Folkeparti kan blive reddet af et sæt gamle og upræcise regler i sagen om penge fra Europa-Nævnet, der ifølge Ekstra Bladet er blevet brugt til sommerfester.



Europa-Nævnet har nemlig efterfølgende ændret og strammet reglerne, fordi de var uklare, siger nævnets formand, Anne-Marie Meldgaard.



- Problemet kan sagtens skyldes, at det tidligere har været uklart. Derfor kan jeg ikke udtale mig om, om arrangementerne har været okay, før jeg har undersøgt det nærmere ud fra de gamle regler, siger hun.



Ifølge Ekstra Bladet er Dansk Folkepartis menige medlemmer i årevis blevet instrueret i, hvordan de kunne få tilskud fra skattekroner øremærket til oplysning om Europa, mens de deltog i partiets fester.



Officielt har Dansk Folkeparti kaldt festerne for "lokale arrangementer", der skulle skabe oplysning og debat om EU.



Men når Europa-Nævnet nu skal vurdere, om pengene er blevet brugt efter reglerne, er det altså det gamle regelsæt, der skal kigges i.



- Nævnet har ændret reglerne, så det er mere tydeligt, hvad man må, og ikke må. Jeg skal ind og se på, om det har været tydeligt nok præciseret, hvad de måtte bruge pengene på, for det her er gamle sager.



- Det er helt tydeligt, at efter vi har lavet de nye regler, er der slet ikke noget at komme efter, siger Anne-Marie Meldgaard.



Hun har nu bedt nævnets sekretariat finde alt det materiale om arrangementerne, nævnet ligger inde med. Når det er gennemgået, bliver partiet indkaldt til en redegørelse.



- Når jeg skal have en redegørelse fra partiet, vil jeg se på, hvad hele arrangementet har kostet.



- Så vil vi lave en vurdering af, hvor mange EU-midler, der er brugt på arrangementet, sammenlignet med hvor meget EU har fyldt i arrangementet. Der kan være en skævhed der, og den skal vi kigge på, siger hun.



/ritzau/