55 personer søgte asyl i Danmark i perioden 28. december til 3. januar. Det viser den foreløbige opgørelse fra politiet ifølge Udlændinge- og Integrationsministeriet.



I alt 6072 personer søgte asyl i Danmark i løbet af det seneste år. I 2015 var tallet 21.000.



På baggrund af den store tilstrømning i 2015 forventede den daværende Venstre-regering ved begyndelse af 2016 25.000 asylansøgere i årets løb. Det tal blev siden nedjusteret til 7500.



Tallene stammer fra politiets system, Polsas, og der sker ofte efterfølgende justeringer.



I den første uge af 2016 søgte 639 personer asyl i Danmark. 4. januar sidste år indførte Danmark en midlertidig grænsekontrol, der siden er blevet forlænget ad flere omgange, senest frem til 12. februar i år.



Om grænsekontrollen er årsag til, at antallet af asylansøgere er dykket, er et omstridt spørgsmål. Der er nemlig sket flere andre ændringer i det seneste år, som kan have påvirket antallet af asylansøgere.



Blandt andet er den tidligere meget benyttede Balkan-rute, som mange flygtninge rejste ad, lukket.



Og EU har indgået en aftale med Tyrkiet, der skal bremse flygtninge og migranter, der forsøger at sejle fra Tyrkiet til Grækenland.



Derudover har de danske politikere strammet udlændingepolitikken ad flere omgange.



De 55 personer, der søgte asyl i Danmark i den forgange uge, fordeler sig på fem fra Algeriet, seks fra Marokko, tre fra Serbien og 41 fra øvrige lande.



Ministeriet har offentliggjort daglige tal for registrerede asylansøgere, siden den midlertidige grænsekontrol trådte i kraft for et år siden.



Selv om antallet af asylansøgere har været lavt de seneste mange uger, står emnet fortsat højt på den politiske dagsorden.



Den nydannede regering bestående af Venstre, Liberal Alliance og De Konservative vil sætte en stopper for muligheden for at søge asyl ved de europæiske grænser.



I stedet skal personer, der ønsker asyl i Danmark, indlevere deres ansøgning i et såkaldt tredjeland, altså uden for EU, foreslås det i regeringsgrundlaget.



Det lave antal asylansøgere betyder, at flere asylcentre lukker. Udlændingestyrelsen varslede i september 2016 lukning af 4700 pladser i asylcentrene.



Styrelsen har nu besluttet at lukke yderligere cirka 2000 pladser frem mod sommeren 2017.



Asylcentrene i regi af Langeland Kommune lukkes. Derudover lukker Center Haderslev og Center Esbønderup i Gribskov Kommune.



