I alt for mange tilfælde spænder en lægeerklæring fejlagtigt ben for at få folk i arbejde. Derfor har Odense udtænkt en ny model, hvor helbredet fylder mindre, fortæller Søren Thorsager, jobrehabiliteringschef i kommunen.



- Lægeerklæringerne har spillet en negativ rolle. Jeg tror også, vi skal være ærlige og sige, at der er nogen, der ikke har villet ud på arbejdsmarkedet. De har brugt det til at sige, at de ikke kunne komme i job, siger han.



- Det vender vi på hovedet og siger: "Det kan godt være, at du har ondt et eller andet sted, men de her skavanker kan vi godt håndtere på arbejdsmarkedet".



Søren Thorsager henviser til, at Odense sidste år begyndte at kigge en række sager om kontanthjælpsmodtagere igennem. Man fandt mange eksempler på folk, der fejlagtigt var erklæret ikke-jobparate.



Blandt indvandrerkvinder var det blot én ud af ti, der reelt var så syg, at vedkommende ikke var klar til arbejdsmarkedet.



- Mange af de ting folk kommer med og har rigtig mange lægedokumenter på, er det, vi ofte vil kalde småskavanker eller lidt psykisk utilpashed.



- Og det er noget, man kan lære at leve med og sagtens fungere på arbejdsmarkedet med – eventuelt på nedsat tid. Vi har nok pakket folk for meget ind i vat i forhold til at stille krav til dem, siger Søren Thorsager.



Han har onsdag haft besøg af beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V), der ønsker at udbrede Odense-modellen til resten af landets kommuner.



Adspurgt hvad det er, Odense selv gjorde forkert, før de ændrede arbejdsgange, svarer Søren Thorsager:



- Problemet var, at vi lod helbredet fylde for meget. Når vi fik en lægeerklæring, skrev vores sociallæge sådan set bare det samme, som der stod i den. Og så havde vores sagsbehandleren kun det at gå ud fra.



Hans kollega i kommunen socialrådgiver Karen Balle Andersen understreger, at selve lægeerklæringerne ikke er problemet:



- Det, vi har gjort, er at sætte os sammen omkring et bord og kigge på de konkrete sager. Vi får kigget den lægelige dokumentation igennem og sammenholder det med borgerens oplysninger.



- På den måde bliver sagsbehandleren bedre på til at møde den enkelte borger med klare krav og forventninger, siger hun.



Beskæftigelsesministeren vil sende et brev til de øvrige 97 kommuner for at gøre opmærksom på Odense-modellen.



/ritzau/