Boligskatter betyder meget for danskerne. Derfor bør boligskatter ikke blive en ny kampplads, når partierne i foråret forhandler. Aftalen bør omfatte de tre største partier, Socialdemokratiet, Venstre og Dansk Folkeparti.



Det siger Dansk Folkepartis finansordfører, René Christensen.



- Det vil være ærgerligt, hvis valgkampe og finanslovsforhandlinger fremover skal handle om, hvordan boligskatten skal se ud. Så risikerer man at smadre boligmarkedet totalt, siger René Christensen.



- Det er langt at foretrække med en konstellation, som også står efter et valg. Det vil være godt, hvis DF, S og V kunne være fundamentet. Også gerne med flere andre partier.



Flere partier vil passe på pensionister, der får højere boligskat med stigende ejendomsvurderinger. Når boligskattesystemet gælder i 2021, bor 112.000 pensionister i et hus eller en ejerlejlighed til tre millioner kroner eller mere.



Det viser skatteminister Karsten Lauritzens (V) svar til Folketingets skatteudvalg.



Venstre-regeringen ville hæve millionærknækket fra tre til seks millioner kroner i sit udspil "Tryghed for boligejerne". Så vil skatten være 0,6 procent af værdien helt op til seks millioner kroner.



René Christensen ser problemer, når Venstre som forsigtighedsprincip ville trække 20 procent i vurderingen fra skatten.



- Hvad skal skatten være med et forsigtighedsprincip på 20 procent? Skal alle så have rabatten? Når man har en ejendom, der er 375.000 kroner eller 40 millioner kroner værd? lyder spørgsmålet.



- Skal man have 20 procent i rabat? Eller skal der være et loft?



Boligejere låses fast, hvis de kun får rabatten ved at blive boende, mener René Christensen.



- Hvad med dem, der gerne vil flytte til en anden bolig? siger han.



