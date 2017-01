Relateret indhold Tilføj søgeagent EU Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer EU

55 personer søgte asyl i Danmark i perioden 28. december til 3. januar. Det viser den foreløbige opgørelse fra politiet ifølge Udlændinge- og Integrationsministeriet.



Selv om tallene som regel bliver justeret en smule op, så står det klart, at der er tale om et markant lavere niveau end for et år siden.



I den første uge af 2016 søgte 639 personer asyl i Danmark. 4. januar sidste år indførte Danmark en midlertidig grænsekontrol, der siden er blevet forlænget ad flere omgange, senest frem til 12. februar i år.



Om grænsekontrollen er årsag til, at antallet af asylansøgere er dykket, er et omstridt spørgsmål. Der er nemlig sket flere andre ændringer i det seneste år, som kan have påvirket antallet af asylansøgere.



Blandt andet er den tidligere meget benyttede Balkan-rute, som mange flygtninge rejste ad, lukket. Og EU har indgået en aftale med Tyrkiet, der skal bremse flygtninge og migranter, der forsøger at sejle fra Tyrkiet til Grækenland.



Derudover har de danske politikere strammet udlændingepolitikken ad flere omgange.



De 55 personer, der søgte asyl i Danmark, fordeler sig på fem fra Algeriet, seks fra Marokko, tre fra Serbien og 41 fra øvrige lande.







