Det er med en klar forventning om, at der skal mere i lønningsposen til de ansatte i de danske industrivirksomheder, at formanden for CO-industri går til forhandlingsbordet for at få nye overenskomster i hus.



Onsdag bliver forhandlingerne skudt i gang med det første forhandlingsmøde mellem lønmodtagernes forhandlingsfællesskab CO-industri og arbejdsgiverne i Dansk Industri.



- Det er klart, at jo bedre det går for virksomhederne, jo mere forventer vi naturligvis også, at der kommer til medarbejderne, siger Claus Jensen, formand for CO-industri og forbundsformand i Dansk Metal.



- Nu har der været udvist rigtig stor solidaritet med virksomhederne igennem mange år, hvor der har været svære tider, og hvor vi har tabt konkurrencekraft. Nu ligger vi meget bedre, og det forventer jeg naturligvis også skal smitte af på resultatet, siger han.



CO-industri har i alt 367 krav med til forhandlingerne. Ifølge Claus Jensen er der ikke en prioriteret rækkefølge af de krav. Han ønsker ikke at gå i detaljer med indholdet, før han sidder ved forhandlingsbordet.



Men der er en hel bunke krav, der handler om mere efteruddannelse, uddyber han. Og så er der en lige så stor bunke krav, der handler om tilbagetrækning, fordi vi forventes at skulle blive længere på arbejdsmarkedet.



På den anden side af forhandlingsbordet sidder blandt andet Dansk Industris administrerende direktør, Karsten Dybvad. Og han synes ikke, at tiden er moden til højere lønstigninger end ved de seneste overenskomstforlig.



- Vi har netop vist at ved at være omhyggelige og hele tiden være opmærksomme på at fastholde vores konkurrenceevne, så har vi faktisk været i stand til at få noget godt ud af det, siger han.



