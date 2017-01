Fremtrædende republikaner vil af med Obamas sundhedsreform

Allerede inden Barack Obama har forladt Det Hvide Hus til fordel for Donald Trump, er et forslag om at afskaffe den afgående præsidents store sundhedsreform blevet stillet i Kongressen.



Det er den republikanske senator og formand for Senatets finansudvalg, Mike Enzi, der står bag forslaget, oplyser han i en pressemeddelelse.



Sundhedsreformen, i folkemunde kaldet Obamacare, dækker omkring tyve millioner amerikaneres sundhedsforsikring.



Forslaget om afskaffelsen kommer første dag, Kongressen er samlet i 2017.



Landets kommende præsident har allerede meddelt, at han vil af med Obamacare og i stedet skabe øget konkurrence mellem private forsikringer.



"Folk skal huske på, at Obamacare simpelthen ikke virker, og det er ikke til at betale," skrev Donald Trump på Twitter tidligere tirsdag.



Skulle det lykkes Republikanerne at afskaffe den omstridte sundhedsreform, kan det tage flere år at få udviklet nye forsikringer, siger Republikanerne.



Onsdag mødes præsident Obama med en række af Demokraternes kongresmedlemmer for at diskutere forskellige strategier for, hvordan de kan afværge Republikanernes forsøg på at afskaffe Obamacare.



Samme dag mødes USA's kommende vicepræsident, Mike Pence, med lovgivere. De skal blandt andet drøfte mulige erstatninger for Obamacare.



Sundhedsreformen blev vedtaget i 2010 men først fuldt indfaset i 2014.



Allerede inden havde den skabt splid i USA. Amerikanerne tvinges med reformen til at sørge for sygesikring, hvilket ifølge kritikere er en krænkelse af grundlæggende borgerrettigheder.



Obamacare indeholder blandt andet følgende vigtige punkter:



Forsikringsselskaber må ikke afvise folk, der allerede har en sygdom eller lignende. Reformen giver børn mulighed for at være en del af forældrenes sundhedsforsikring, indtil de er 26 år. Og virksomheder med flere end 50 ansatte skal stå for de ansattes forsikring.



/ritzau/Reuters