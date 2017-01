Det er slut med dobbeltløn til politikere

2017 har medført en ændring i politikernes lønforhold.



Per 1. januar er borgmestres, regionsrådsformænds eller udvalgsformænds ret til eftervederlag afskaffet, hvis de samtidig modtager vederlag som folketingsmedlem.



Dobbeltaflønningen var til heftig debat, da tidligere forsvarsminister Carl Holst (V) både modtog ministerløn og eftervederlag fra sin tid som regionsrådsformand i Region Syddanmark.



Han frasagde sig en del af eftervederlaget efter heftig kritik. Reglerne er ændret som en direkte konsekvens af Carl Holst-sagen.



Fik fortsat penge fra regionen



Han fik stadig penge fra Region Syddanmark, efter at han var skiftet til Folketinget og jobbet som forsvarsminister i 2015.



Holst stod til at få i alt 833.040 kroner, svarende til en ekstra årsløn, fra Region Syddanmark.



Den tidligere forsvarsminister, som fortsat sidder i Folketinget, nåede at modtage godt en halv million kroner fra regionen. Men efter ugers heftig kritik frasagde han sig resten af pengene.



Til sidst trådte han tilbage som forsvarsminister efter blot tre måneder i jobbet.



I januar sidste år fremlagde Vederlagskommissionen et udspil, der gav folketingspolitikere en lønstigning på 15 procent.



Hældt af bordet



Selv om politikerne på forhånd havde lovet at følge kommissionens anbefalinger, blev anbefalingerne hældt af bordet umiddelbart efter præsentationen.



I stedet indgik Venstre-regeringen, Socialdemokratiet, Liberal Alliance, De Radikale og De Konservative i maj sidste år en aftale om de fremtidige løn- og pensionsforhold.



I den forbindelse var der bred politisk enighed om, at retten til eftervederlag til fratrådte borgmestre, regionsrådsformænd eller udvalgsformænd skulle afskaffes, hvis de bliver folketingsmedlemmer eller ministre.



/ritzau/