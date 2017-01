Britisk EU-ambassadør trækker sig kort før EU-skilsmisse

Storbritanniens EU-ambassadør, Ivan Rogers, trækker sig. Det bekræfter premierminister Theresa Mays regering ifølge Sky News.



Det sker, få måneder før at briterne formelt vil sætte gang i skilsmissen med EU og indlede forhandlinger om forholdet.



Rogers, som har siddet på posten siden november 2013, har ikke givet nogen forklaring på sit farvel.



May har lovet briterne, at processen sættes i gang senest med udgangen af marts i år.



Inden Rogers drog til Bruxelles var han premierminister David Camerons rådgiver i udenrigsspørgsmål. Han har også arbejdet for banken Citigroup.



Umiddelbart før det seneste topmøde mellem de 28 stats- og regeringschefer i EU var den nu afgående ambassadør ude med en opsigtsvækkende melding.



Han sagde, at det kan tage helt op til ti år at forhandle en brexit-handelsaftale på plads.



Mays kontor sagde efterfølgende, at regeringen ikke anerkender de synspunkter, som den britiske diplomat havde givet udtryk for.



/ritzau/