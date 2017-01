Kommuner skal opkræve gæld på fem milliarder

Efter aftale med regeringerne kan kommunerne nu opkræve borgernes gæld i ejendomsskatter, renovering og bekæmpelse af skadedyr.



Med aftalen kan de 98 kommuner forsøge at inddrive de fire-fem milliarder kroner, som de har ude at svømme. Det offentlige samlet har godt 100 milliarder til gode i restancer.



Det oplyser formanden for Kommunernes Landsforening, Kalundborgs borgmester Martin Damm (V).



Miseren skyldes især, at Skats inddrivelsessystem, EFI-systemet, ikke har kunne opkræve gæld. Det har betydet, at Skatteministeriet har måtte skrotte systemet.



- Hele opkrævningssystemet af restancer står centralt for kommunerne. Det virker jo stort set ikke. Så Skat er ikke kommet specielt heldigt fra den centralisering, siger Martin Damm.



Spørgsmål: - Men kommunerne kan få opgaver tilbage efter aftale med regeringen. Hvordan ser det ud?



- Det der ligger på bordet lige nu, er at kommunerne, igen kan opkræve de såkaldt fortrinsberettigede krav. Det er dét, borgerne skylder relateret til fast ejendom - ejendomsskat, affald, kloak- og vandbidrag, siger Martin Damm.



Kommunerne mistede skattefolk i skattereformen 1. november 2005. Reformen trak personskatten fra kommunerne til Skat, som allerede havde overtaget selskabsskatten. KL's formand vil ikke have skatteligningen tilbage.



- Det er endt og gået. Det er gjort automatisk, den måde man opgør personskat på, og de fleste kan følge med. Vi behøver ikke alle sammen købe skattehåndbogen for at beregne vores skat, siger Martin Damm.



Kommunerne vil kun kratte egne restancer ind samt leverancer af vand og strøm, som kan komme fra kommunalt ejede forsyningsselskaber, forklarer KL's formand.



/ritzau/