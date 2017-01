Regeringen ensarter strafrenten på gæld til det offentlige

Skatteministeren strammer grebet om de borgere og virksomheder, der skylder penge til det offentlige. Det skriver Politiken tirsdag.



I fremtiden skal alle skyldnere betale samme rente på otte pct. Det er, uanset om de har undladt at betale parkeringsafgift, fartbøde, skat, børnepenge eller andre former for gæld til de offentlige kasser.



Hidtil er borgere og virksomheder, der har misligholdt betalinger til det offentlige, sluppet med renter på ned til én pct alt efter gældens type og omfang. Men det slutter nu:



"Pointen er, at rentesatserne på gæld i dag svinger utrolig meget," siger skatteminister Karsten Lauritzen (V) til Politiken.



"Derfor er der nogle skyldnere, der med fordel kan spekulere i at lade være med at betale deres gæld, simpelthen fordi der er en meget lav rente."



Ministeren har ikke noget bud på, hvor meget de offentlige kasser vil tjene på den højere rente.



Men han peger blandt andet på paradokset i, at dømte forbrydere, der ikke har kunnet betale sagsomkostninger og bøder, traditionelt slipper med lave renter på deres gæld.



"Det er lidt mærkeligt, at du skal have en lavere rente, hvis du har begået kriminalitet og skal betale en bøde til ofret, end hvis du skylder penge i skat," siger Karsten Lauritzen til avisen.



Skatteministeren vil i samme hug forenkle forældelsesreglerne, så det bliver nemmere at forlænge eller forny forældelsesfristen på offentlig gæld.



Rådgivningstjenesten Den Sociale Retshjælp hjælper gældsplagede danskere. Her vurderer direktør Sandy Madar, at forenklingen vil skabe større gennemsigtighed.



Men hun har svært ved at se ideen i at hæve rentesatsen.



"Der er ikke megen idé i at sætte alle rentesatser op til otte procent. I forvejen har mange svært ved at betale deres gæld med de nuværende rentesatser, så med en højere rentesats vil det blot blive endnu sværere," siger hun til Politiken.



/ritzau/