Skæbnemøde kan afgøre elbilernes fremtid

To ud af tre danskere vil have afgiften på elbiler fjernet, så de kan blive mere udbredte.



Afgiften på elbiler fik 1. januar endnu et nøk opad, hvilket fordoblede den hidtidige afgift fra 20 til 40 procent. Men det er en dårlig idé ifølge en undersøgelse, som Userneeds har foretaget blandt godt 2000 danskere for Ingeniørforeningen, IDA.



I 2016 satte afgiften på 20 pct. nærmest salget i stå. Med 40 pct. frygter formand Thomas Damkjær Petersen fra Ingeniørforeningen for elbil-markedet.



"Inden afgiften blev der i 2015 solgt 4800 elbiler. Regeringen forventede, at der i 2016 ville blive solgt 1900. Men midt i december var der kun solgt godt 1000. Christiansborg har ikke skabt betingelserne for udbredelsen af elbiler," siger han.



Kort før jul forsøgte Radikale Venstre uden held at få skatteminister Karsten Lauritzen (V) til at fastfryse registreringsafgiften på de 20 pct. Partierne bag aftalen - regeringen, Dansk Folkeparti, De Radikale og Socialdemokraterne - skal dog mødes igen 19. januar.



" Mit mål er, at vi får gang i salget igen, som desværre er gået nærmest i stå. Det var ikke meningen, da vi lavede aftalen," siger skatteordfører for Radikale Venstre Martin Lidegaard.



"Som minimum håber jeg, at regeringen er med på at fastfryse afgiften på 20 pct. Det har vi pengene til, og vi skal altså have solgt 5000 biler ved udgangen af 2017," siger han.



Ifølge den oprindelige politiske aftale skal afgiften på elbiler stige hvert år, til den i løbet af fem år når samme niveau som benzinbilerne.



Branchechef Lærke Flader fra Dansk Elbil Alliance håber også på ro om afgiften.



"Der er skabt en stor usikkerhed med indførelsen af afgiften. Det var for tidligt, og det har været gift for salget," siger hun.



FDM bakker ifølge afdelingschef Torben Lund Kudsk op.



"Politikerne skal skynde sig at spole tilbage til de 20 procent. Dernæst skal de bruge 2017 til at få lavet en reform af bilafgifterne, så vi tiltrækker miljøvenlige og sikre biler til Danmark frem for at skræmme dem væk," siger han.



/ritzau/