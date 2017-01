Netanyahu afhøres om gaver

Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, er blevet hovedperson i en sag om gaver fra israelske og udenlandske forretningsfolk.



Han skulle afhøres mandag aften af politiet. Det skulle ifølge israelske medier ske i hans hjem.



Netanyahu afviste på forhånd alle anklager i et opslag på Facebook. Han beskylder politiske modstandere og nogle medier for at ville vælte regeringen.



Netanyahu har indrømmet, at han har modtaget 40.000 dollar fra den franske finansfyrste Arnaud Mimran på et tidspunkt, da Netanyahu ikke var minister.



Mimran er i Frankrig idømt otte års fængsel for bedrageri med CO2-kvoter for milliarder af kroner.



/ritzau/AFP